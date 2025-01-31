Певица Селена Гомес столкнулась с массовыми отписками фанатов

Американская певица и бизнесвумен Селена Гомес столкнулась с массовыми отписками поклонников в соцсетях. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Недавно артистка опубликовала в микроблоге запись своей истерики, связанной с решением президента США Дональда Трампа депортировать нелегальных мексиканцев на родину. Подобный поступок звезды фанаты расценили как плохую актерскую игру, вследствие чего обрушились на нее с негативными комментариями.

В итоге исполнительница была вынуждена удалить ролик, однако это не спасло ее от потери подписчиков – за последнее время от ее страницы отписались порядка 800 тысяч человек.

Несмотря на то, что Гомес остается самой популярной женщиной в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а количество ее подписчиков превышает отметку в 420 миллионов, число отписок внушительное. По мнению экспертов, за подобной реакцией пользователей последуют и проблемы в бизнесе: фанаты Гомес — потенциальные клиенты ее бренда косметики Rare Beauty. Именно об этом, как рассказал информатор, и забеспокоилась певица, после чего удалила видео.

«После этой драмы она точно будет в стороне от политики», — поделился инсайдер.

Ранее «Мисс Калифорния» ответила на истерику Селены Гомес из-за депортированных мексиканцев.