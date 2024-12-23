«Снова залезла в мою косметичку»: Виктория Бекхэм показала макияж 13-летней дочери

«Вижу, Харпер снова залезла в мою косметичку», — иронично подписала видеоролик Виктория.

Публикация не осталась без внимания фанатов и СМИ. Пользователи Сети отметили естественную красоту девочки, которую только подчеркивает макияж — разумеется, от правильно выбранного производителя.

«Харпер Севен, можно сказать, теперь официальный амбассадор косметического бренда мамы. Девочка сняла новый мейкап туториал. Очень милая»! — делится своими восторгами редакция «Сплетника».

Харпер уже не в первый раз становится звездой Интернета. Не так давно она изъявила желание быть бьюти-блогером — однако по причине отсутствия у девочки соцсетей весь произведенный ею контент публикует на своей странице ее мать. А в октябре на семью Бекхэмов обрушился настоящий шквал критики из-за чересчур откровенного наряда Харпер — она вышла в свет в платье с принтом, имитирующим тело. Тогда Дэвиду и Виктории посоветовали внимательнее следить за гардеробом еще совсем молодой девочки.

Также мы писали о том, что дети Бекхэмов в этом году отказались встречать с ними вместе Рождество.

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