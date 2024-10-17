Поклонники раскритиковали 13-летнюю дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов за выход в свет в платье с имитацией тела

13-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов вышла в свет в платье, принт на котором повторял контуры тела. В Сети посчитали, что наряд слишком взрослый для Харпер, и звездной матери нужно лучше следить за гардеробом ребенка.

Единственная наследница знаменитого футболиста является звездой с самого рождения, поэтому фанаты и представители таблоидов следят за каждым ее шагом. Чем девочка становится старше, тем больше к ней внимания. Сейчас она все чаще посещает светские мероприятия и подбирает для них одежду, которая, по мнению пользователей, не подходит ей по возрасту.

Недавно Харпер появилась в сопровождении матери на мероприятии косметического бренда. На подростке было розовое платье с имитацией тела, которое в Сети сочли вульгарным и безвкусным. Поклонники звездной семьи предполагают, что одеваться ей помогает мама, являющаяся модельером, ведь ее тоже часто критикуют за стиль.

К слову, у Виктории и Дэвида Бекхэмов, кроме дочери, есть еще три сына - Бруклин, Круз и Ромео. Один из них недавно наладил личную жизнь. Ромео подтвердил, что начал встречаться с модным фотографом Грей Сорренти.

Ранее Виктория Бекхэм снялась в облегающем платье.