Семья Бекхэмов оказалась на грани распада в преддверии Рождества. Об этом пишет издание HeatWorld.

Известно, что за время брака Виктория и Дэвид неоднократно сталкивались с детальным обсуждением в СМИ их личной жизни, которое далеко не всегда было в позитивном ключе. При этом всегда рядом со звездными супругами оставались их дети, которые помогали им справляться с общественным давлением.

Информатор рассказал, что в текущем году Рождество может быть омрачено тем, что пара останется совсем одна. Взрослые сыновья пары проинформировали родителей, что не желают проводить с ними праздник, вследствие чего Виктория столкнулась с синдромом опустошенного гнезда и чувством, что крепкой семье грозит распад.

«Она начинает сталкиваться с реальностью распада их семьи», — поделился инсайдер, уточнив, что Дэвид в надежде подбодрить жену решил вспомнить все их предновогодние традиции, чем лишь усугубил ситуацию.

«Это расстраивает Вик еще больше, потому что он как будто цепляется за прошлое, которого больше нет, поскольку их дом почти опустел. Но Дэвид призвал ее сосредоточиться на позитиве — на том, что их сыновья счастливы, и, по крайней мере, на том, что Харпер и их собственные родители будут с ними, чтобы отпраздновать», — заявил источник.

Ранее мы писали, что Виктория Бекхэм опозорилась на приеме в Букингемском дворце.