Снова удивила образом после развода: Дженнифер Лопес появилась на публике в прозрачном платье

55-летняя певица Дженнифер Лопес снова удивила публику провокационным образом после развода с актером Беном Аффлеком. Артистка вышла в свет в прозрачном платье. Об этом пишет Page Six и публикует кадры со знаменитостью.

7 сентября Дженнифер Лопес появилась на вечеринке Road to the Golden Globes в отеле Four Seasons в Онтарио в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. На красной дорожке певица продемонстрировала набирающий популярность тренд на стиль бохо, выбрав бежевое платье длины миди от Chloé с прозрачным верхом, длинными рукавами и многослойной юбкой. Артистка дополнила образ бежевыми кожаными сапогами на каблуках Chloé и светлым клатчем.

Кроме того, знаменитость надела украшения от Sabyasachi: серебряный браслет, инкрустированный драгоценными камнями, большое золотое кольцо с бриллиантом и серьги. Дженнифер Лопес сделали макияж с коричневыми тенями и розовым блеском. Певица также распустила волосы.

Недавно Дженнифер Лопес на кинофестивале в Торонто посетила премьеру фильма «Неудержимый», в котором исполнила одну из главных ролей. На мероприятии артистка позировала вместе с лучшим другом бывшего мужа, актером Мэттом Дэймоном. При этом знаменитость также выбрала провокационный образ — она предстала в сияющем «металлическом» платье от Tamara Ralph со смелыми разрезами по бокам, завязанными большими черными бантами.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве, но, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером.

Ранее сообщалось о том, что раскрыта причина, по которой развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека может затянуться на долгие годы.