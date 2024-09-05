Раскрыта причина, по которой развод Лопес и Аффлека может затянуться на долгие годы

Раскрыта причина, по которой развод певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека может затянуться на долгие годы. Об этом пишет издание People.

В распоряжении работников СМИ оказались сканы заявления, в котором подробно расписаны нюансы предстоящего бракоразводного процесса. Выяснилось, что звездные супруги не заключили брачный договор.

Инсайдер рассказал, что Лопес и Аффлек пытались договориться друг с другом, но у них «есть некоторые проблемы с финансами». Известно, что отсутствие договоренностей означает, что все нажитое и заработанное в браке будет поделено пополам. Подобный закон, уточнил информатор, и сделает развод Лопес и Аффлека «уродливым», как и большинство звездных расставаний.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве, но, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва звезд стали «непримиримые противоречия».

Ранее стало известно, как Бен Аффлек чувствует себя после развода с Дженнифер Лопес.