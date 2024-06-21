Принц Уильям устроил фотосессию в честь 42-летия без онкобольной Кейт Миддлтон

После известий о тяжелой болезни Кейт Миддлтон, ее муж принц Уильям старается как можно больше времени уделять детям, чтобы обстановка во дворце не отразилась на их психологическом состоянии. 21 июня наследник королевского престола отмечает день рождения и в честь праздника устроил совместную фотосессию с сыновьями Джорджем, Луи и дочкой Шарлоттой.

При этом больная раком Кейт Миддлтон не принимала участие в мероприятии, так как проходит курс лечения.

На снимке, опубликованном в официальном аккаунте королевской семьи, Уильям позирует вместе со смеющимися детьми. Фотограф запечатлел взявшееся за руки семейство в прыжке, создав иллюзию парения в воздухе. 42-летний принц Уильям выбрал для фотосессии темно-синюю толстовку с капюшоном и розовые шорты.

«С днем рождения, папа. Мы все тебя очень любим», — подписала снимок Кейт Миддлтон.

Ранее Кейт Миддлтон заподозрили в тайном лечении в США. Ее неоднократно замечали неподалеку от города Хьюстон в штате Техас, где расположен онкологический центр им. М. Д. Андерсона. При этом королевская семья пытается скрыть, что Кейт лечится в США, так как это может негативно отразиться на репутации медицинских центров Великобритании.