СМИ узнали о тайном убежище принца Гарри во время его визитов в Великобританию

Раскрыто тайное убежище принца Гарри во время поездок в Великобританию. Об этом пишет издание People.

По данным источника, у Сассекса в Великобритании есть тайное убежище. Младший сын Карл III остановился в родовом поместье своей покойной матери. Там его принял дядя Чарльз Спенсер, брат Дианы, с которым принца видели на недавних похоронах лорда Роберта Феллоуса. Известно, что в особняке Олтроп в западном Нортгемптоншире принцесса провела детство.

Пользователи Сети заподозрили, что именно в этом месте Гарри останавливается во время своих визитов в Великобританию.

В апреле 2024 года стало известно, что принц Гарри разорвал отношения с Великобританией. В документах, которые были опубликованы Регистрационной палатой, указано, что новым местом жительства Сассекса являются США.

Ранее мы писали, что принцы Уильям и Гарри встретились за долгое время на похоронах родственника.

Также Меган Маркл рассказала о дочери от принца Гарри.