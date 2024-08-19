«В три года она обрела свой голос»: Меган Маркл рассказала о дочери от принца Гарри

Недавно принц Гарри и его супруга Меган Маркл отправились в тур по Колумбии. В рамках поездки герцогиня Сассекская посетила женский саммит и высказалась о своей трехлетней дочери и матери. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

Меган Маркл и принц Гарри в заключительный день своего тура в Колумбию появились на форуме африканских женщин в муниципальном театре в Кали. Герцогиня Сассекская выбрала для мероприятия белую блузку без рукавов и юбку-карандаш с цветочным принтом от колумбийского дизайнера Сильвии Черасси, отдавая дань уважения принимающей стороне. Дополнили образ классические замшевые лодочки на шпильке в цвете фуксия.

В своей речи Меган Маркл призналась, что осталась в восторге от тура по «Колумбии »и заявила, что «культура, история и все в этой поездке было как во сне». Также жена принца Гарри раскрыла, что ее вдохновляют сильные женщины, среди которых — ее мать Дория Рэгланд. Именно на ее принципы герцогиня Сассекская опирается в воспитании 5-летнего сына Арчи и трехлетней дочери Лилибет.

«Я черпаю вдохновение во многих сильных женщинах вокруг меня. Моя мама — одна из них. Жизнь полна сюрпризов и может быть довольно сложной. Во многом мой подход к вещам сводится к тому, чтобы поменьше ссориться, так как мы можем все исправить любовью, добротой и великодушием», — поделилась Меган Маркл.

Супруга принца Гарри отметила, что подобно своей матери она призывает дочь выражать свое мнение, поэтому в три года Лилибет уже «обрела голос».

«Часть ролевой модели, которой я, безусловно, пытаюсь следовать как мать, заключается в том, чтобы поощрять нашу дочь. В три года она обрела свой голос, и мы так гордимся этим, потому что именно так мы создаем условия, при которых девушки и женщины могут использовать свой голос и быть услышанными», — заявила герцогиня Сассекская.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл обвинили в нанесении вреда собственным детям из-за переезда в США.