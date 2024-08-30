«Держались на расстоянии»: принцы Уильям и Гарри встретились за долгое время

Принцы Уильям и Гарри встретились за долгое время на похоронах родственника. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

По информации источника, в последний раз братья виделись год назад на коронации Карла III. Однако недавно Гарри и Уильям все же увиделись. Братья посетили церемонию прощания с родственником по материнском линии. Правда, как сообщает источник, они сидели порознь и не разговаривали друг с другом.

«Уильям и Гарри оба были там, но мы не видели, чтобы они разговаривали друг с другом, и они держались на расстоянии», — высказался инсайдер.

Ранее сообщалось, что принц Уильям не общается с братом почти 2 года. Подробности читайте в этой новости.

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