«Смеются надо мной»: Бритни Спирс рассказала, как врачи изуродовали ее лицо

Знаменитая американская поп-певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками в соцсетях своей историей неудачного похода к косметологу.

Около 10-15 лет назад «лучшие врачи Лос-Анджелеса» неправильно сделали артистке ботокс. Некачественная работа косметологов привела к тому, что одна бровь постоянно поднималась, а вторая опускалась.

41-летняя певица призналась, что после той процедуры ей приходилось скрываться по две недели.

«Мои подруги думают, что это забавно, и смеются надо мной, но я хотела бы посмотреть, как бы они поступили, если бы кто-то сделал такое с их лицом», – рассказала Бритни.

Девушка добавила, что, помимо проблемы с бровями, у нее тогда появились еще и синяки под глазами. В тот момент единственное, о чем мечтала звезда, так это о быстром восстановлении.

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