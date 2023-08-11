После семи лет ожесточенной борьбы: для Анджелины Джоли развод с Брэдом Питтом закончился поражением

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одной из самых обсуждаемых новостей в мире шоу-бизнеса. Наконец-то история разрыва знаменитой пары, которая сопровождалась множественными судебными спорами насчет имущества и борьбой за опеку над детьми, закончилась. Об этом сообщает In Touch Weekly.

По данным источника, все вопросы решены. Звезда «Соблазна» согласилась урегулировать спор о замке Шато Мирваль без суда. Бывший супруг Джоли стал полноправным собственником недвижимости, включая виноградники. Однако теперь он обязан выплатить Анджелине 60 миллионов долларов за ее долю в замке, а также многомиллионную компенсацию за причиненные убытки.

Только вот одно желание Брэда Питта так и не сбылось. Он все же не получил равных прав на опеку над детьми. А ведь в 2021 году даже казалось, что актер из «Бойцовского клуба» уже выиграл спор об опеке. Но Джоли отменила решение судьи и снова стала единственным опекуном.

Важно отметить, что совсем скоро все дети когда-то одной из самых красивых пар Голливуда станут совершеннолетними. А это значит, что они смогут самостоятельно выбирать, с кем и когда видеться.

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