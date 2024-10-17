Сменивший имидж принц Уильям появился на публике в Лондоне

Принц Уэльский Уильям посетил на церемонию вручения наград Centrepoint Awards в Британском музее. Об этом пишет издание Daily Mail.

Принц вручил награды в шести различных номинациях, продемонстрировав, насколько важен этот вопрос для него. По данным сточника, многих пользователей Сети в приятном смысле поразил внешний вид принца Уэльского.

Для появления на публике Уильям выбрал темно-синий вельветовый костюм, белую рубашку и черную бабочку. Кроме того, принц решил отпустить легкую щетину. Будущий король Великобритании находился в прекрасном расположении духа. Пользователи сети связали это с окончанием курса химиотерапии принцессы Кейт Миддлтон, супруги Уильяма.

Ранее мы писали, что принцесса Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после курса химиотерапии и сразу же нарушила одно из главных королевских правил.

Также сообщалось, что принц Уильям не стал королем раньше срока из-за рака Кейт Миддлтон.