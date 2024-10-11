Кейт Миддлтон вышла в свет после химиотерапии и нарушила королевское правило

Принцесса Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после курса химиотерапии и сразу же нарушила одно из главных королевских правил. Жена принца Уильяма позволила себе проявить на публике излишнюю эмоциональность.

Инцидент произошел во время официального визита королевской семьи в Саутпорт. Принцесса Уэльская выбрала для мероприятия элегантное платье коричневого оттенка в горошек и дополнила образ пальто в тон.

В ходе встречи с семьями девочек, которых застрелил подросток во время урока танцев, посвященного творчеству Тейлор Свифт, Кейт позволила себе обнять присутствовавших на мероприятии медиков, которые оказывали помощь пострадавшим после нападения школьника. Таким образом, она грубо нарушила королевский протокол, сообщает The Sun.

В середине сентября Кейт Миддлтон вернулась к своим королевским обязанностям. В январе 2024 года стало известно, что у принцессы обнаружили рак.

Ранее стало известно, что принц Уильям мог взойти на престол в начале 2024 года из-за рака у Карла III. Наследник престола даже успел нанять личного секретаря для подготовки к коронации, однако после известий о болезни Кейт планы королевской семьи изменились.