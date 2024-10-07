Принц Уильям мог стать королем раньше срока из-за рака Карла III, но Кейт Миддлтон помешала

Принц Уильям мог взойти на престол раньше срока в начале 2024 года, но планы нарушила болезнь Кейт Миддлтон. Об этом сообщил источник издания RadarOnline.

По данным инсайдера, во дворце действительно собирались передать власть в руки старшего наследника Карла III, как только стало известно о диагнозе монарха. Уильям даже нанял личного секретаря, в обязанности которого входила подготовка к коронации. Но все пришлось отменить, так как после обследования у Миддлтон обнаружили рак.

Источник утверждает, что недуг Кейт положил конец планам принца Уильяма. Он не ожидал, что его жены коснется эта болезнь, поэтому диагноз стал для него сильным потрясением. Наследник престола не захотел заменять отца, так как понимал, что нужнее в тяжелый период своей жене. Поэтому было принято решение разделить обязанности больного Карла между Уильямом и королевой Камиллой.

Напомним, что сейчас Кейт Миддлтон чувствует себя лучше, чем в начале года. Она завершила курс химиотерапии и стала постепенно возвращаться к королевским обязанностями. Лечение от рака короля Карла пока продолжается.

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