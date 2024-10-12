«Смеемся над всем»: Мила Кунис раскрыла секрет крепкого брака с Эштоном Катчером

Мила Кунис раскрыла секрет крепкого брака с Эштоном Катчером.

Обычно звездная пара предпочитает не делиться личной жизнью, поэтому они редко говорят о своих отношениях и детях. Однако на одном из светских мероприятий в виде премьеры фильма Кунис призналась, что ей удалось создать крепкий брак и большую дружную семью.

Несмотря на то, что между супругами разница в возрасте составляет пять лет, звездам все еще удается оставаться молодыми и сохранять юношеский задор, что помогает избежать излишней серьезности. Кроме того, Мила и Эштон стараются с юмором относиться ко всем проблемам и конфликтам, что позволяет им оставаться собой и не доводить дела до выяснения отношений.

«Я все еще чувствую, что мы очень молоды и чувствуем себя очень молодыми. Мы смеемся над всем. Я думаю, именно здесь и есть искра», — призналась актриса в беседе с изданием E! News.

Кроме того Эштон сообщил, что его самым главным достижением в жизни является его семья, которую он построил с любовью всей жизни. По словам Катчера, все свободное время он старается уделять детям и супруге. Именно это помогает сохранить тесную связь с каждым членом семьи.

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