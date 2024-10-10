Раскрыто, почему Бен Аффлек оттягивает развод с Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек специально оттягивает развод с певицей Дженнифер Лопес. Об этом пишет издание Radar.

По данным источника, звезда «Исчезнувшей» намеренно оттягивает завершение бракоразводного процесса и играет с бывшей возлюбленной. Оказалось, что благодаря подобной методике Аффлек желает избежать излишнего внимания к его браку и шумихи вокруг разрыва.

Информатор отметил, что вопреки слухам о воссоединении Лопес и Аффлек расстались окончательно. При этом артисту важно «сохранить расставание», чтобы сделать его максимально безболезненным.

«Он просто пытается сделать это расставание как можно более “чистым”. Он не хочет, чтобы развод взорвался. Можно сказать, что он играет с ней», — поделился инсайдер.

Уточняется, что подобным образом актер заботится в первую очередь о Лопес, которая сейчас точно не хочет лишней драмы в прессе.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее Дженнифер Лопес впервые высказалась о разрыве с Беном Аффлеком.