Семья Бьянки Цензори обиделась на модель из-за вымышленного расставания с Канье Уэстом

Родители Бьянки Цензори обиделись на модель из-за придуманного развода с рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Ее родители потрясены увиденным. Они чувствуют себя обманутыми, потому что Бьянка сказала им, что собирается уходить из этих отношений», — поделился информатор.

Инсайдер уточнил, что семья Бьянки Цензори не понимает, что происходит с моделью и переживает, что ее действия может контролировать муж.

По словам другого источника Daily Mail, сестра Бьянки Цензори недавно приезжала к девушке в Лос-Анджелес и убедилась в том, что их брак с Уэстом далек от идеала.

7 октября западные таблоиды распространили информацию, что брак Канье Уэста трещит по швам. Сразу несколько источников подтверждали, что супруги даже разъехались — музыкант улетел в Японию. Однако после этих новостей стало известно, что в Токио Уэст находится не один. Бьянка уже успела присоединиться в поездке к мужу.

Позднее мы писали, что друзья Бьянки Цензори в ярости от слухов о ее разводе с Канье Уэстом.