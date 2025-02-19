Сломавший 38 костей актер из «Мстителей» нашел возлюбленную благодаря ДТП

Американский актер Джереми Реннер, известный по роли в фильме «Мстители», нашел возлюбленную благодаря ДТП. Об этом сообщает издание Page Six.

В январе 2023 года двукратный номинант на премию «Оскар» попал под гусеницы снегоуборочной машины и сломал 38 костей. По информации источника, в период реабилитации после несчастного случая артист сблизился с блогершей Кассандрой Мейсон, которая младше его на 28 лет. Они встречались около восьми месяцев с перерывами в течение минувшего года.

«У пары сложилась крепкая связь отчасти потому, что оба пережили серьезные проблемы со здоровьем», — сказано в материале.

Так, Мейсон в юном возрасте смогла победить рак щитовидной железы. Уточняется, что бывшие возлюбленные больше не вместе, однако сохраняют дружеские отношения. Причина разрыва звезд не раскрывается.

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