31-летний Патрик Шварценеггер стал звездой после премьеры «Белого лотоса»

Патрик Шварценеггер, сын американского актера и политика Арнольда Шварценеггера, стал звездой соцсетей после появления в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Первую серию показали буквально на днях — и 31-летний мужчина после премьеры проснулся настоящей знаменитостью.

Важную роль сыграло и то обстоятельство, что актер в некоторых сценах появился без одежды.

«Где можно это увидеть?!», «Эти кадры очень привлекают, хочется сразу посмотреть», — писали восторженные комментаторы.

Легендарный отец меж тем воспринял смелые эпизоды с участием его сына иронично — он написал в своем блоге, что гордится Патриком и что «яблочко от яблоньки недалеко падает».

Ранее мы писали о том, что актер Милош Бикович прокомментировал решение компании HBO лишить его роли в «Белом лотосе», которое было принято уже после начала съемок из-за «жалоб украинцев».