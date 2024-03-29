Скрывались за очками и шляпой: Энистон и Буллок заметили вместе у пластического хирурга

Актрисы Дженнифер Энистон и Сандра Буллок посетили клинику пластической хирургии. Журналисты заметили их на выходе из медучреждения в Коннектикуте. С ними была еще супруга Джейсона Бейтмана Аманда Анка. Подробности приводит издание Daily Mail.

Отмечается, что женщины обратились в клинику, специализирующейся на подтяжках верхней и нижней частей лица. Стоимость таких процедур колеблется от 50 до 100 тысяч долларов. Специалисты также проводят подтяжку бровей и глаз.

Есть информация о том, что актрисы были на приеме у доктора Нила А. Гордона. Он специализируется на омоложении и ринопластике. Кроме того, хирург может проводить инъекционные процедуры. Возможно, кто-то из звезд задумался об этом.

На кадрах, которые оказались в прессе, Энистон была в черной шляпе, водолазке и джинсах, а Буллок скрывала лицо за темными очками. Напомним, что актрисам 55 и 59 лет соответственно.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Энистон отметила свое 55-летие в депрессии. Актриса опубликовала в соцсетях архивные фото, на которых она запечатлена в детстве и молодости. При этом звезда неожиданно почтила память тех, кого уже нет рядом с ней.

Также стало известно, что Леонардо Ди Каприо спровоцировал слухи о помолвке с моделью Витторией Черетти. Девушку засняли с кольцом на безымянном пальце.