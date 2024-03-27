Леонардо Ди Каприо спровоцировал слухи о помолвке с моделью Витторией Черетти

Американский актер Леонардо Ди Каприо и модель Виттория Черетти спровоцировали слухи о помолвке. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару засняли журналисты во время свидания в Лос-Анджелесе. Артист и его избранница обедали в ресторане на открытой веранде. 25-летняя модель не скрывала чувств к 49-летней звезде «Титаника» и периодически обнимала его в ходе встречи. Папарацци также обнаружили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо.

Стоит отметить, что слухи о романе пары появились в мае 2023 года, когда актера с девушкой заметили во время прогулки в Каннах. Позднее влюбленных «ловили» во время совместных прогулок и целующимися в ночном клубе.

Ранее мы писали, что Леонардо Ди Каприо потратил целое состояние на игрушки из вселенной «Звездных войн».

Также режиссер Мартин Скорсезе назвал Леонардо Ди Каприо гением и величайшим актером.