«Праздник потерь»: Дженнифер Энистон отметила свое 55-летие в депрессии

11 февраля звезде «Друзей» Дженнифер Энистон исполнилось 55 лет. В день своего рождения голливудская звезда принимала многочисленные поздравления от коллег и поклонников. Правда, фанатам показалось, что артистка находится в подавленном состоянии.

Дженнифер была дважды замужем. В 2000 году она вышла замуж за Брэда Питта, но спустя пять лет брака пара объявила о расставании. Вторым супругом знаменитости стал актер Джастин Теру, но и их любовная история завершилась в 2018 году. С тех пор звезда «Друзей» была одинока, и ей так и не удалось испытать счастья материнства. По поводу своих чувств она даже обращалась к психологу.

Поклонников удивляет: как такая добрая, лучезарная женщина так и не обрела семейного счастья. Ее большой радостью в жизни были коллеги по ситкому. Но в 2023 году умер Мэттью Перри — эта потеря нанесла большой удар по актрисе.

В свой 55-летний юбилей актриса опубликовала архивные фото, на которых она запечатлена в детстве и молодости. Она подписала кадры словами из произведения американского поэта Стэнли Куница «Слои».

«Когда я оглядываюсь назад, поскольку я вынуждена оглядываться, прежде чем смогу собраться с силами для продолжения своего путешествия, я вижу, как вехи тают к горизонту…», — написала она на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Энистон почтила память тех, кого уже нет рядом с ней. Она задалась вопросом: «Как примирится сердце со своим праздником потерь?». Эти слова дали понять поклонникам, что звезда, возможно, находится в депрессии.

Ранее близкий друг Мэттью Перри заявил, что актер употреблял наркотики до самой смерти.