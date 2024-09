Скопировала песню Бруно Марса? Певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате

Певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате песни артиста Бруно Марса. Отмечается, что она могла использовать гармонию и мелодию из трека When I Was Your Man, написанного еще в 2012 году. Об этом сообщает TMZ.

В распоряжении СМИ оказался документ, который направила в суд Tempo Music Investments. В иске указывается, что Майли могла скопировать хит Бруно, когда создавала свою песню Flowers, с которой выступала на церемонии «Грэмми». Статуэтку она получила впервые за 16 лет в музыке.

Представители организации заявили, что схожие черты в песнях есть как в куплетах, так и в припевах.

«Исходя из сочетания и количества сходств между двумя композициями, нельзя отрицать, что Flowers не существовала бы без When I Was Your Man», - сказано в документе.

Майли Сайрус пока на иск не как отреагировала.

Напомним, что трек Майли стал буквально символом разрыва отношений. Слова, спетые артисткой, были восприняты ее фанатами как отсылка на ее развод с актером Лиамом Хемсвортом.

Ранее Майли Сайрус была признана самой молодой легендой Disney.