Майли Сайрус расплакалась после вручения звания самой молодой легенды Disney. Об этом сообщает РБК.

31-летняя певица и актриса Майли Сайрус стала победительницей в номинации легенда Disney. Знаменитость стала самой молодой обладательницей звания среди всех ранее удостоенных этой награды.

Актриса завоевала премию за главную роль в телесериале «Ханна Монтана», который выходил на экраны с 2006 по 2011 год. Во время церемонии вручения артистка заплакала от счастья.

«Эта награда посвящена Ханне и всем ее потрясающим преданным поклонникам, а также всем, кто воплотил мою мечту в реальность», — заявила она.

Помимо Сайрус, премии от Disney получили актриса Анджела Бассетт, сыгравшая в картине «Черная Пантера: Ваканда навеки», сотрудница Диснейленда Марта Блендинг, сценарист «Симпсонов» Джеймс Л. Брукс, режиссер Джеймс Кэмерон и многие другие.

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