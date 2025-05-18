Скандал в финале «Евровидения»: певицу из Израиля освистали и забросали краской

В финале международного конкурса «Евровидение», который состоялся вечером 17 мая в Швейцарии, произошел скандал. Зрители освистали участницу из Израиля Юваль Рафаэль.

Когда артистка вышла на сцену, в нее полетели пакеты с краской. При этом находившиеся в зале активисты растянули палестинские флаги в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

Как сообщает ТАСС, в результате акции Юваль Рафаэль не пострадала, однако пакеты с краской попали в журналистов, находившихся перед сценой, и зрителей первых рядов.

Полиция уже задержала троих хулиганов.

Первое место в конкурсе досталось австрийцу Йоханнесу Питчу (JJ), Юваль Рафаэль заняла второе место, а замкнул тройку лидеров певец из Эстонии, которого продюсирует зарабатывающая в РФ на песнях Little Big Алина Пязок. Россия в «Евровидении» не принимает участие с 2022 года.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин порадовался, что «Евровидение» не показывают в России. По словам мужа Валерии, он не следит за «шоу фриков и деградантов».