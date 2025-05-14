Директор эстонского финалиста Евровидения зарабатывает в России на песнях Little Big

Эмигрировавшая в 2022 году в США музыкальный продюсер Алина Пязок продолжает зарабатывать в России.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, женщина работает директором эстонского финалиста музыкального конкурса «Евровидение» Томми Кэша, а также оказывает активную бизнес-помощь своему другу, лидеру группы Little Big Илье Прусикину* (признан иноагентом на территории РФ).

Пязок зарегистрировала на себя права на товарный знак Little Big, чтобы Прусикин* мог получать авторские отчисления в России. Сразу после этого после трех лет молчания на отечественных платформах вышел новый трек сбежавших в США участников группы.

Известно, что Пязок и Прусикин* проживают в Лос-Анджелесе. После эмиграции музыкант сделал несколько антироссийских заявлений.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала ИП участника группы Little Big Ильи Прусикина*. Музыканту запретили осуществлять операции по счетам из-за того, что он не предоставил в ведомство налоговую декларацию.

*Признан иностранным агентом на территории России