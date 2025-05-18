«Шоу фриков и деградантов»: Иосиф Пригожин порадовался, что «Евровидение» не показывают в России

Продюсер Пригожин порадовался, что «Евровидение» не показывают в России. Об этом сообщает aif.ru.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал минувшую трансляцию «Евровидения-2025». По словам мужа Валерии, он не следит за песенным конкурсом. Пригожин заявил, что у него уже сформировалось мнение о «Евровидении».

«Честно говоря, я „Евровидением“ вообще больше не интересуюсь, в принципе. Шоу фриков и деградантов, я ничего про это сказать другое не могу», — рассказал он.

Продюсер счастлив, что конкурс перестали транслировать на российских телеканалах.

«Слава богу, что его у нас не показывают. И, наверное, он в связи с этим просто не замечен. Просто его нету, его не видно, как будто его не существует», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Пригожин объяснил внезапное появление России на «Евровидении».