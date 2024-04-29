SHOT: в Париже задержали 75-летнего актера Жерара Депардье и обвинили в насилии

В Париже задержали 75-летнего актера Жерара Депардье и обвинили в насилии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, актера обвиняют в насилии две женщины. Потерпевшие рассказали о приставаниях Жерара в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы» и в 2021 году во время работы над «Зелеными ставнями».

По словам одной из женщин, актер схватил ее за ноги и прижал к стене. Жерара попросили извиниться за свое поведение, однако он не подтвердил вину и оскорбил потерпевшую.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов допрашивают артиста. Его заключили под стражу.

Ранее во Франции против актера Жерара Депардье подали новую жалобу из-за домогательств. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что адвокаты актрисы Анджелины Джоли назвали требования Брэда Питта в суде «насильственными». После развода экс-супруги не сумели сохранить дружеских отношений.