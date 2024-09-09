Шон Пенн вышел в свет с молдавской возлюбленной на 34 года младше него

Американского актера и режиссера Шона Пенна «поймали» на свидании с женщиной на 34 года младше него. Об этом пишет издание The Daily Mail.

По данным источника, избранницей 64-летнего артиста стала 30-летняя молдавская актриса Валерия Ников. Целующихся влюбленных сфотографировали на улицах Мадрида во время прогулки пары после совместного ужина.

Известно, что Валерия Ников появлялась в эпизодической роли в сериале «Эмили в Париже». Вдобавок девушка работает в моделинге.

Напомним, Шон Пенн уже был дважды женат — на Мадонне и австралийской актрисе Лейле Джордж. Помимо этого, он встречался с Шарлиз Терон, Сьюзан Сарандон и Робин Райт. От последней у него двое детей.

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