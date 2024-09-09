Тяжелобольного Брюса Уиллиса «поймали» на прогулке

Тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса впервые за долгое время «поймали» папарацци. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее снимки артиста.

Журналисты сфотографировали 69-летнего актера накануне в Калифорнии. Звезда «Крепкого орешка» был запечатлен на пассажирском сиденье машины, он был одет в светлую рубашку и черную бейсболку. Уточняется, что во время выезда в город Уиллиса сопровождали телохранители.

В феврале минувшего года семья Брюса Уиллиса объявила, что у артиста развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей, вследствие чего актер принял решение завершить карьеру в кино.

Напомним, Брюс Уиллис женат на модели Эмме Хеминг, которая младше него на 23 года. Супруги воспитывают двоих дочерей. У звезды также есть три дочери от актрисы Деми Мур, с которой он прожил в браке с 1987 по 2000 год: Румер, Скаут и Таллула.

Ранее дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса раскрыла его нынешнее состояние.