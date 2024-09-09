«Люди отстой»: уставшая от общества Адель переселится на ферму с курами и ящерицей

Несколько дней назад 36-летняя британская певица Адель во время своего тура в Германии сообщила о том, что хочет взять паузу в концертной деятельности. Артистка поделилась планами на будущее. Исполнительница мечтает переехать на ферму и начать разводить кур.

Откровениями со зрителями Адель поделилась на концерте в Мюнхене. Знаменитость, у которой уже есть три собаки, мечтает завести кур и даже ящерицу.

Желание артистки обусловлено простой целью — она устала от людей.

«По сути, проводить все свое время с такими людьми, как вы, своей публикой и животными, в основном потому, что думаю: люди отстой и чертовски действуют мне на нервы», — приводит ее слова Yahoo.

В конце выступления Адель пошутила, что вообще хотела бы стать пандой.

Напомним, знаменитость выходит замуж за бойфренда, спортивного агента Рича Пола. Ее решение отдохнуть от работы связано с помолвкой и выгоранием. Из-за большого количества концертов звезда чувствует себя эмоционально опустошенной.