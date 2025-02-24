Шакира после госпитализации отменила очередной концерт: известна причина

Популярная колумбийская певица Шакира после экстренной госпитализации сообщила об отмене сольного концерта. При этом мероприятие не состоится не из-за здоровья артистки.

Как пишет Billboard, концерт на стадионе «Атанасио Хирардот» в колумбийском городе Медельин пришлось отменить из-за поврежденной крыши.

Такое решение приняли организаторы выступления. После проведенной технической экспертизы выяснилось, что состояние площадки несло угрозу безопасности артистки, ее команды и зрителей. Известно, что крыша была повреждена при подготовке к шоу.

Ранее Шакиру экстренно госпитализировали в Перу во время своего первого за последние семь лет мирового турне. Исполнительница жаловалась на боли в животе, а позже отменила концерт по рекомендации врачей.

Также сообщалось, что Шакира избежит суда за мошенничество с налогами в Испании. Певица заключила сделку с испанским правительством и заплатила 15 млн долларов. Как призналась исполнительница, она приняла решение заключить соглашение ради безопасности своих детей. Таким образом 48-летняя звезда смогла избежать тюрьмы.