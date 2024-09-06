Шакира рассказала, почему пошла на многомиллионную сделку с правительством Испании

Популярная певица Шакира рассказала, зачем пошла на заключение сделки с правительством Испании. Об этом сообщает издание El Mundo.

Как призналась исполнительница, она приняла решение заключить соглашение с Испанией на 15 млн долларов (около 1,3 млрд рублей) ради безопасности своих детей. Таким образом 47-летняя звезда смогла избежать тюрьмы.

«Мне нужно, чтобы сыновья знали, что я принимала решения, чтобы защитить их, быть рядом с ними и продолжать жить своей жизнью. Не из трусости или чувства вины», — высказалась Шакира.

Напомним, в прошлом году появилась информация, что Шакира избежит суда за мошенничество с налогами в Испании. В рамках сделки с судом она обязана выплатить штраф в размере более 8 млн долларов (около 717 млн рублей). В итоге певица заключила сделку с испанским правительством и заплатила 15 млн долларов.

Артистку обвиняли в том, что она уклонилась от выплаты налогов в испанскую казну в размере 14,5 млн евро (около 1,4 млрд рублей) между 2012 и 2014 годами. Летом 2022 года прокуратура Испании попросила приговорить Шакиру к восьми годам и двум месяцам лишения свободы, а также взыскать с исполнительницы штраф в размере 23 млн евро (около 2,2 млрд рублей) за неуплату налогов.

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