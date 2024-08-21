Семья Делона не станет усыплять собаку, которую он хотел похоронить рядом с собой

Семья Алена Делона отказалась усыплять собаку, которую он хотел похоронить рядом с собой. Об этом сообщает ТАСС.

Бельгийскую овчарку по кличке Лубо не станут усыплять, несмотря на волю ее хозяина. Фонд Брижит Бардо подтвердил информацию, сославшись на родственников Делона.

«Не переживайте за Лубо! Многие отправили нам письма насчет судьбы собаки Алена Делона. Родственники актера позаботятся о ней. Лубо не будут усыплять», — высказался Бардо.

При жизни Ален неоднократно заявлял, что любит собак. В 2018 году он завещал усыпить овчарку, когда его не станет, чтобы «питомец не остался один».

Ранее сообщалось, что Ален Делон решил оставить половину своего состояния 33-летней дочери Анушке. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Алена Делона похоронят в часовне на севере Франции рядом с его 35 собаками.