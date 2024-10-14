Селена Гомес появилась на публике в платье с глубоким декольте

Американская певица и актриса Селена Гомес показала фигуру в платье с глубоким декольте. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее снимки.

32-летняя знаменитость стала гостьей показа киноленты «Эмилия Перес», которая прошла 13 октября в Лондоне. Для появления на публике артистка выбрала черное плиссированное платье Elie Saab с глубоким декольте. Исполнительница также дополнила образ блестящими туфлями на каблуках в тон, несколькими кольцами и серьгами.

Над образом Гомес работала стилист Эрин Уолш. Визажисты сделали певице макияж с черными стрелками и бордовой помадой, а стилист по волосам — гладкий пучок.

Ранее Селена Гомес в слезах рассказала о проблемах с психическим здоровьем.

Также Гомес отреагировала на критику из-за откровенного танца с коллегой по фильму «Эмилия Перес» Эдгаром Рамиресом.