«Это пугающе»: Селена Гомес высказалась о проблемах с психическим здоровьем

Американская певица рассказала о проблемах с ментальным здоровьем. Об этом она заявила на странице своего бренда косметики Rare Beauty в соцсетях.

В сентябре текущего года артистка стала долларовым миллиардером благодаря марке Rare Beauty. Несмотря на финансовые успехи, исполнительница до сих пор вспоминает о пережитой депрессии и со слезами на глазах говорит о биполярном расстройстве.

В соцсетях своего косметического проекта она поблагодарила фанатов за поддержку и со слезами на глазах рассказала о том, как нелегко ей бывает из-за психических проблем. Так, певица призналась, что иногда она «самоизолируется», намекая на то, что часто покидает соцсети из поля зрения поклонников.

«Это пугающе», — подчеркнула певица.

Ранее мы писали, что бойфренд Селены Гомес Бенни Бланко встревожен слухами об изменах певицы.

Также мать Селены Гомес призналась, что родила ее в 16 лет.