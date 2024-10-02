Американская певица и актриса Селена Гомес отреагировала на критику из-за откровенного танца с коллегой по картине «Эмилия Перес» Эдгаром Рамиресом. Об этом пишет издание Independent.

29 сентября исполнительница в компании друзей посетила концерт Сабрины Карпентер в Нью-Йорке. Приятель артистки Конар Франклин выложил в микроблоге видео, где Рамирес танцевал с Гомес, обнимая ее за талию. Пользователи раскритиковали Гомес за вульгарное поведение. При этом были и те, кто допустил, что певица разошлась с музыкальным продюсером Бенни Бланко и снова свободна.

Селена Гомес с сарказмом ответила недоброжелателям в соцсетях.

«О боже, как я смею танцевать со своим лучшим другом», — заявила знаменитость.

«Эмилия Перес» — музыкально-криминальная драма режиссера Жака Одиара. Премьера киноленты состоялась на Каннском кинофестивале в мае текущего года, где Селена Гомес и ее коллеги по картине Зои Салдана, Адриана Пас и Карла София Гаскон были награждены призом за лучшую женскую роль.

Ранее мы писали, что Селена Гомес посетила премьеру фильма в облегающем платье.