Селена Гомес подогрела слухи о помолвке с Бенни Бланко
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Американская певица и актриса Селена Гомес подогрела слухи о помолвке с приятелем Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Об этом пишет издание Daily Mail.
По данным источника, артистка в TikTok подписалась на агентство CMG Weddings & Events, которое занимается организацией свадеб в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Долине Напа. Уточняется, что работы компании были представлены в издании Vogue.
Фанаты положительно восприняли сплетни о помолвке исполнительницы с бойфрендом.
«Я так рада за Селену. Не могу дождаться свадьбы», «Она заслуживает всего самого лучшего», — писали юзеры в TikTok.
Напомним, Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке с Бенни Бланко, опубликовав фото с возлюбленным, сделанное в ванне. На снимке звезда прикрыла безымянный палец правой руки смайликом в виде сердца.
Также сообщалось, что певица Дженнифер Лопес подала в суд документы на развод в годовщину свадьбы с Беном Аффлеком.