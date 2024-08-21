Селена Гомес подогрела слухи о помолвке с Бенни Бланко

Американская певица и актриса Селена Гомес подогрела слухи о помолвке с приятелем Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным источника, артистка в TikTok подписалась на агентство CMG Weddings & Events, которое занимается организацией свадеб в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Долине Напа. Уточняется, что работы компании были представлены в издании Vogue.

Фанаты положительно восприняли сплетни о помолвке исполнительницы с бойфрендом.

«Я так рада за Селену. Не могу дождаться свадьбы», «Она заслуживает всего самого лучшего», — писали юзеры в TikTok.

Напомним, Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке с Бенни Бланко, опубликовав фото с возлюбленным, сделанное в ванне. На снимке звезда прикрыла безымянный палец правой руки смайликом в виде сердца.

Также сообщалось, что певица Дженнифер Лопес подала в суд документы на развод в годовщину свадьбы с Беном Аффлеком.