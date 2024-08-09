32-летняя певица Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке с Бенни Бланко. Артистка поделилась снимком, который привлек внимание подписчиков.

В личном блоге певицы появилось фото с возлюбленным Бенни Бланко. На снимке Бенни стоит спиной, а Селена уверенно позирует на камеру. Примечательно, что артистка закрыла смайликами пальцы левой руки, тем самым провоцировав слухи о помолвке.

«Селена Гомес объявила о помолвке, намеренно пытаясь об этом не объявлять. Я думаю, что певица только что обручилась, иначе зачем ей прикрывать руку на фото?» — написали подписчики.

Сама певица не подтверждала, но и не опровергала сообщения о помолвке.

Артистка объявила о романе с Бланко в 2023 году. В 2021 году они вместе работали над песней I Can’t Get Enough. Также Бенни является давним другом Джастина Бибера, в которого Селена была влюблена.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес перестала скрывать фигуру после набора веса. Подробности читайте в этой новости.

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