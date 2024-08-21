В годовщину свадьбы: Дженнифер Лопес подала документы на развод с Беном Аффлеком

Два года назад, 20 августа, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли вторую свадьбу в родном доме актера в штате Джорджия. В годовщину торжества певица подала в суд документы на развод с мужем. В качестве даты расставания 55-летняя знаменитость указала 26 апреля.

Лопес обратилась в суд без адвокатов. Выяснилось, что у артистов не было брачного контракта. Певица не нуждается в супружеской поддержке и заявила, что в ней не нуждается ни она, ни ее муж.

Джей Ло и Аффлек пытались сохранить отношения в течение нескольких месяцев. Но, когда актер решил приобрести для себя дом стоимостью 20,5 млн, это означало, что отношениям пришел конец.

«Для нее это был как удар в сердце», — пояснил источник TMZ.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой популярной парой в Голливуде в начале 2000-х. Артисты вступили в отношения в 2002 году, однако их свадьба, запланированная годом позже, была отменена, а затем пара объявила о расставании. В 2021 году стало известно о том, что знаменитости возобновили отношения, а через год они поженились. Возлюбленные сыграли две свадьбы — в июле, и в мае 2022 года.

Но уже в мае 2024 года появились слухи об их разрыве. После этого знаменитости стали жить отдельно друг от друга.

Недавно мы писали, что окружение певицы радуется ее разрыву с голливудским актером — друзья звезды недолюбливали его еще, когда пара пыталась построить отношения в начале нулевых.