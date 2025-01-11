«Сейчас забочусь о близких»: Анджелина Джоли помогла людям, пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе

Анджелина Джоли с сыном Ноксом оказывают помощь людям, пострадавшим от бушующих пожаров в Калифорнии.

Папарацци заметили голливудскую актрису в компании 16-летнего наследника папарацци в Лос-Анджелесе. Оказалось, что они закупали в супермаркете большое количество продуктов для того, чтобы прокормить пострадавших в пожаре.

Нокс помог звездной маме загрузить большие пакеты с покупками в багажник автомобиля. После этого они сели в машину и направились в сторону особняка в Лос-Фелисе, где актриса проживает с детьми.

В беседе с журналистами Джоли поделилась, что приютила близких у себя дома близких, которые лишились собственного жилища из-за лесных пожаров. Однако она также уточнила, продолжит оказывать помощь и другим людям.

«Сейчас я забочусь о близких людях, которые теперь находятся у меня дома», — сообщила Анджелина в беседе с изданием Daily Mail.

Напомним, что пожар в престижном калифорнийском районе Пасифик-Палисейдс вспыхнул утром 7 января и что многие голливудские звезды потеряли свои дома из-за разрушительных лесных пожаров. Нынешний президент Америки Джо Байден назвал данное явление одним из самых разрушительных за всю историю страны.

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