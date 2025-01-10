Раскрыта судьба особняка Тома Хэнкса за десятки миллионов долларов в Лос-Анджелесе

Особняк голливудского актера Тома Хэнкса стоимостью 26 млн долларов (2,6 млрд рублей) смог уцелеть во время лесного пожара в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание Daily Mail, опубликовавшее фото здания.

На новых кадрах можно заметить, что жилище знаменитости не пострадало от огня. Повреждений не видно ни на крыше дома, ни во дворе. В то же время дом соседа Хэнкса сгорел и по-прежнему окутан дымом.

Пожары в Лос-Анджелесе называют одними из самых разрушительных в истории округа. Стихия угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская «Аллея славы», концертный зал «Голливуд-боул» и другим.

Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров многие кинокомпании и стриминги, базирующиеся в этом штате, решили перенести запланированные съемки — до лучших времен, пока огонь не утихнет. Уже точно известно, что заморожены оказались такие проекты как «Хитрости», «Анатомия страсти» и «Фоллаут».

Ранее актер Мэл Гибсон рассказал о сгоревшем доме в Малибу.

Также модель Белла Хадид показала сгоревший дом своей семьи в Лос-Анджелесе.