«Счастливого 40-летнего дня рождения»: королевская семья впервые за три года поздравила принца Гарри

Королевская семья впервые за три года поздравила с днем рождения принца Гарри.

Сегодня герцог Сассекский празднует свое 40-летие. Несмотря на все конфликты внутри королевской семьи, именинник все же дождался от нее поздравлений.

На официальной странице в социальных сетях появилась фотография улыбающегося принца Гарри, сделанной шесть лет назад в Дублине, куда он прибыл тогда с определенной миссией в качестве представителя королевской семьи.

«Желаем герцогу Сассекскому счастливого 40-летнего дня рождения!» — подписали снимок в блоге.

Также иностранные блогеры присоединились к поздравлениям под снимком, желая Гарри счастливого дня рождения. Кроме того, многих звезд приятно удивил такой поступок от родственников, ведь они на протяжении трех лет не отмечали праздник в честь дня герцога.

Ранее принц Уильям заявлял, что не собирается лично поздравлять младшего брата с его 40-летием. Но вот 75-летний король высказался о желании созвониться по видеосвязи с Гарри в его юбилей.

Ранее мы писали о том, почему сотрудники отказываются работать с Меган Маркл.

Также сообщалось, что Принц Гарри готов вернуться к королевским обязанностям при одном условии.