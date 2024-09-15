«Счастливого 40-летнего дня рождения»: королевская семья впервые за три года поздравила принца Гарри
© JUSTIN TALLIS/AFP/East News
Королевская семья впервые за три года поздравила с днем рождения принца Гарри.
Сегодня герцог Сассекский празднует свое 40-летие. Несмотря на все конфликты внутри королевской семьи, именинник все же дождался от нее поздравлений.
На официальной странице в социальных сетях появилась фотография улыбающегося принца Гарри, сделанной шесть лет назад в Дублине, куда он прибыл тогда с определенной миссией в качестве представителя королевской семьи.
«Желаем герцогу Сассекскому счастливого 40-летнего дня рождения!» — подписали снимок в блоге.
Также иностранные блогеры присоединились к поздравлениям под снимком, желая Гарри счастливого дня рождения. Кроме того, многих звезд приятно удивил такой поступок от родственников, ведь они на протяжении трех лет не отмечали праздник в честь дня герцога.
Ранее принц Уильям заявлял, что не собирается лично поздравлять младшего брата с его 40-летием. Но вот 75-летний король высказался о желании созвониться по видеосвязи с Гарри в его юбилей.
Ранее мы писали о том, почему сотрудники отказываются работать с Меган Маркл.
Также сообщалось, что Принц Гарри готов вернуться к королевским обязанностям при одном условии.