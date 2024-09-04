Принц Гарри готов вернуться к королевским обязанностям при одном условии: касается Уильяма

Принц Гарри ждет извинений от брата, принца Уильяма, и только тогда готов вернуться к королевским обязанностям. Об этом сообщил изданию The Mirror источник из окружения герцога Сассекского.

Известно, что родственники после череды скандалов перестали общаться, и даже проблемы со здоровьем у их близких не смогли воссоединить братьев. Но Гарри готов пересмотреть свое отношение к конфликту, если Уильям сделает шаг и принесет извинения.

По словам инсайдера, герцог Сассекский даже готов вернуться к королевским обязанностям, которые оставил в 2020 году. Он публично отказался от них в браке с актрисой Меган Маркл. Но анонимный источник отмечает, что Гарри и без титула живет хорошо, но может помочь, если Карл III даст ему какие-либо поручения.

При этом муж Маркл якобы вернется лишь для того, чтобы помочь семье и отцу, который борется с раком. Но для начала Уильяму нужно извиниться перед ним. Правда, источник считает, что брат не будет извиняться и пока не видит возможности помириться с Гарри. Так как его задели высказывания об их семье в книге Гарри, которая стала скандальной после выхода.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри приехал в Великобританию и живет не вместе с семьей. Он нашел себе жилище, о котором стало известно СМИ.