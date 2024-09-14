«Она унижает людей»: стало известно, почему сотрудники отказываются работать с Меган Маркл

Люди отказываются работать с Меган Маркл, так как она доводит их до слез.

Журналисты заметили, что ни один из сотрудников, работающих на принца Гарри и его супруги, надолго не задерживался на своей должности. Как оказалось, люди не могут взаимодействовать с Маркл.

По словам инсайдера, никто не хочет работать с Меган из-за того, что она постоянно всех унижает. Так, спустя три месяца работы в августе свой пост покинул и начальник штаба Сассексов Джош Кеттлер. Всех также удивляет всегда и тот факт, что сам принц достаточно добрый человек, но меняется рядом с женой из-за желания ей соответствовать.

«Все в ужасе от Меган. Она унижает людей... Гарри обаятельный человек — вообще без всякого пафоса, — но он ей всячески потакает. А она просто ужасна... Абсолютно неумолима... Марширует, как диктатор на высоких каблуках, кипя от злости и выкрикивая приказы. Я видел, как она доводит взрослых мужчин до слез», — емко ответил на вопрос источник издания The Hollywood Reporter.

Напомним, что в 2018 году Меган впервые обвинили в издевательстве над работниками Букингемского дворца. Тогда даже по этому делу началось расследование. Сама Меган уверяла СМИ, что данные заявления лишь очередная клевета на нее.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри отпразднует свой 40-летний юбилей без Меган Маркл.