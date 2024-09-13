Сбросивший 34 кг актер из «Стражей галактики» объяснил, зачем похудел

Американский актер Дэйв Батиста рассказал, зачем похудел. Соответствующее признание артиста прозвучало в подкасте Insight with Chris Van Vliet.

Известно, что Батиста похудел на 34 килограмма ради родив картине «Игра киллера». При этом, по его словам, для изменений в весе у него были и другие причины.

«Я начал худеть, потому что просто растолстел. Но я все еще крупный, рядом с нашими типичными артистами я выгляжу как горилла, и это отвлекает. Я, наверное, сброшу еще несколько килограммов. Я буквально убиваю себя, чтобы быть таким подтянутым. Я усиленно тренируюсь», — заявил актер.

Звезда «Стражей галактики» подчеркнул, что поклонники в соцсетях начали переживать по поводу его здоровья, называя анорексиком. Он добавил, что для своего роста — 194 сантиметра, он весит нормально.

«Это странно, люди говорят: «Боже, какой ты худой», — поделился Батиста.

Ранее мы писали, что сестра Кейт Мосс оказалась в больнице после передозировки «Оземпиком».

Также сообщалось, что пасынок Барбры Стрейзанд весит 150 кг и живет в нищете после смерти матери.