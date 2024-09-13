Копается в мусорках и живет в захудалом отеле: раскрыта судьба пасынка актрисы Барбры Стрейзанд

52-летний Джесс Бролин, приемный сын голливудской артистки Барбры Стрейзанд, обнищал после смерти биологической матери. Мужчина живет в тесном номере мотеля и роется в мусорных баках.

Фотографию Джесса сделали папарацци Daily Mail. Мужчина сидел возле захудалого отеля на окраине Калифорнии, в котором он живет, и ждал автобус. Бролин был одет в рваные кроссовки, шорты и старую футболку, а его нога была травмирована и перевязана.

Вес Бролина составляет примерно 158 кг. Мужчина оказался в сложном материальном положении после смерти Джейн Эджи — его биологической матери. Женщина погибла в автокатастрофе в 1995 году. Джесс какое-то время пользовался ее накоплениями, но деньги закончились.

Отмечается, что мужчина отказался от помощи знаменитой мачехи и отца после смерти биологической матери, хотя они неоднократно предлагали ему деньги. Барбра Стрейзанд владеет роскошным поместьем в Малибу.

Брат Бролина Джон — знаменитый киноактер, снявшийся в «Мстителях», «Люди в черном» и других фильмах. Он живет в фермерском доме с шестью спальнями.

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