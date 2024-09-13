Сестра Кейт Мосс оказалась в больнице после передозировки «Оземпиком»

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти оказалась в больнице после передозировки «Оземпиком». Об этом сообщает Daily Mail.

Манекенщица призналась, что приняла большую дозу препарата. По словам 26-летней девушки, тогда у нее случился припадок, вызванный сильным обезвоживанием. Помимо этого, она уточнила, что ее вес резко уменьшился с 60 до 53 килограммов всего за пару недель. После медицинского осмотра Лотти узнала, что дозировка препарата, которую она вводила себе в ногу, как правило, назначается пациентам весом не менее 100 килограммов.

«Несколько месяцев назад я была недовольна своим весом. У меня была подруга, которая могла мне помочь решить мою проблему. Это предупреждение всем. Пожалуйста, если вы думаете принять препарат, не принимайте. Это того не стоит», — поделилась модель.

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