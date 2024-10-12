«Самый затравленный человек в мире»: Меган Маркл рассказала о хейте, с которым столкнулась во время беременности

Меган Маркл назвала себя самым затравленным человеком в мире.

Жена принца Гарри призналась, что во время беременности столкнулся с большим количеством хейта. Она рассказала об этом на мероприятии, организованном фондом HalfTheStory, который помогает детям адаптироваться в мире технологий.

По словам Меган, ей было трудно справиться со всеми оскорблениями в свой адрес, так как всегда воспринимала это все близко к сердцу. Кроме того, сейчас Маркл старается избегать всех современных технологий, чтобы защитить не только себя, но и своих детей. Подробности приводит Daily Mail.

«Я стараюсь держаться подальше от всего этого ради собственного благополучия. Основная часть издевательств и оскорблений пришлась на то время, когда я была беременна каждым из своих детей. Вы просто подумаете об этом и задумаетесь о том, почему люди могут быть такими ненавистными. Это не просто издевательства, это жестокость. Я была самым затравленным человеком в мире», — рассказала Меган слушательницам.

Также Маркл выразила свое удивление. Она задумалась, почему люди все еще считают, что могут трогать и оскорблять беременных, ведь это самый важный и волнительный этап в жизни каждой женщины.

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